MolMed e Megapharm siglano contratto di licenza e distribuzione di Zalmoxis in Israele

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 17:58

MolMed e Megapharm hanno siglato un contratto di distribuzione e licenza che definisce tutti i termini e le condizioni per la fornitura, registrazione, promozione e distribuzione di Zalmoxis in Israele, come previsto il 1° dicembre 2016, data in cui è stato siglato un accordo che ne definiva i principali contenuti.

Zalmoxis ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dalla Commissione Europea per pazienti adulti affetti da leucemie o altre neoplasie ematologiche ad alto rischio, ed è la prima terapia cellulare paziente-specifica impiegata in combinazione con il trapianto aplo-identico di cellule staminali emopoietiche.

