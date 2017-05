Modelleria Brambilla ottiene due nuove commesse

di Edoardo Fagnani

24 mag 2017 ore 21:01

Modelleria Brambilla ha acquisito un ordine dal gruppo Italiano Maus – Hansberg, per un importo circa 150mila euro, per un’attrezzatura atta a produrre particolari in ghisa per il settore costruzioni (cliente finale francese), oltre a una commessa dal gruppo Sud Coreano Dongseo, importo circa 100mila euro, per stampi destinati alla produzione di particolari automotive.

Entrambe le forniture riguardano sia progettazione che costruzione e sono previste in consegna nel secondo semestre 2017.

