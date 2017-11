Mittel torna in utile

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 18:07

Mittel ha terminato il periodo settembre 2016 – settembre 2017 (la società ha cambiato da poco la data di chiusura dell’esercizio) con un utile netto di 31,548 milioni di euro, rispetto al rosso di 4,51milioni di euro contabilizzato nella prim a metà dell’esercizio precedente, per effetto principalmente del risultato generato dal processo di dismissione di asset non core del Gruppo e nello specifico della partecipazione di minoranza detenuta in Livanova, interamente dismessa nel periodo.

A fine settembre il patrimonio netto del gruppo era pari a 238,25 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta era negativa per 102,2 milioni, in peggioramento rispetto ai 54,49 milioni di inizio esercizio.

Il management di Mittel mira al consolidamento e alla crescita dei segmenti nei quali ad oggi è già presente e prosegue nella ricerca di nuove opportunità di investimento con lo scopo di creare valore nel lungo periodo, attraverso l’acquisizione di società target rappresentative dell’eccellenza imprenditoriale italiana.

