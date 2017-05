Mittel promuove un’offerta pubblica di sottoscrizione su bond

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 20:24

Mittel ha approvato un’operazione che prevede la promozione di un’offerta pubblica di sottoscrizione di un prestito obbligazionario di durata pari a 6 anni e rendimento indicativo annuo lordo del 3,75%, per un importo complessivamente pari a circa 99 milioni di euro, incrementabile da parte dell’emittente fino a circa 124 milioni. Inoltre, l'azienda promuoverà un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle Obbligazioni 2013 in circolazione.

L’emissione di obbligazioni 2017 per massimi circa 175 milioni di euro è volta a rifinanziare i titoli obbligazionari attualmente in circolazione emessi da Mittel nel 2013 per circa 100 milioni ottimizzando la struttura del debito in termini di costo e di durata e, al contempo, incrementando potenzialmente le risorse disponibili per lo sviluppo dell’attività di investimento.

