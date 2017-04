Mittel, perfezionata la cessione del 21,81% di Castello SGR

di Edoardo Fagnani

19 apr 2017 ore 17:56

Mittel ha comunicato che è stata perfezionata la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Castello SGR - pari al 21,81% del capitale - a Maire Investments.

L’operazione, che ha comportato per Mittel un effetto economico positivo a livello consolidato di 3,5 milioni di euro, si inserisce nel processo di razionalizzazione del portafoglio di partecipazioni di minoranza del gruppo volto alla generazione di risorse finanziarie da investire in operazioni di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa

