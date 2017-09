Mittel acquista il 75% in I.M.C.

di Edoardo Fagnani

Mittel ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 75% della società I.M.C. - Industria Metallurgica Carmagnolese, player attivo nel settore della componentistica automotive. L’accordo sottoscritto prevede che il venditore, Roblafin Holding, rimanga azionista con una quota pari al 25%. L’investimento sarà effettuato attraverso un apposito veicolo partecipato da Mittel al 75% e da Roblafin Holding al 25%.

Al fine di sfruttare la sostanziale assenza di indebitamento e la significativa generazione di cassa della società sono in corso contatti per ottenere, entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l’impiego di risorse finanziarie da parte di Mittel. Qualora non fosse ottenuto il finanziamento, l’investimento complessivo di Mittel sarà pari a massimi 44,9 milioni di euro.

Ai sensi dell’accordo, il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

