Mid Industry Capital, ok dei soci a fusione con Vei Log

di Edoardo Fagnani

12 set 2017 ore 17:55

L’assemblea degli azionisti di Mid Industry Capital ha approvato nella parte straordinaria la decisione di fusione, mediante incorporazione in Vei Log.

’approvazione della delibera legittima il diritto di recesso in capo ai soci che non vi abbiano concorso, ai termini ed alle condizioni indicate nella documentazione relativa alla fusione.

