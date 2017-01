MID CAP: -7,95% nel 2016

Il trend dell’indice delle società a media capitalizzazione nel 2016 è stato simile a quello registrato dal FTSEMib. Elevata la volatilità anche se inferiore a quella del paniere principale

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 11:41

Le società a media capitalizzazione di Piazza Affari hanno chiuso il 2016 con una performance negativa, in linea con l’andamento dei principali listini di Borsa Italiana.

Lo scorso anno l’indice di riferimento, il FTSE Italia MID CAP, ha subito una contrazione del 7,95%, passando dai 34.871 punti di inizio anno ai 32.099 punti della chiusura di venerdì 30 dicembre.



Nel 2016 il listino delle società a media capitalizzazione ha oscillato tra un massimo di 34.223 punti (fissato alla chiusura del 4 gennaio) e un minimo di 27.547 punti, toccati al termine della seduta del 27 giugno.

Lo scorso anno il FTSE Italia MID CAP ha chiuso con una performance positiva in 132 occasioni, mentre i ribassi sono stati 124. Il progresso più consistente è stato quello del 15 febbraio, seduta chiusa con rialzo del 3,24%, mentre il giorno peggiore è stato il 24 giugno, con una flessione del 6,77%, in scia ai pesanti ribassi subiti da tutte le borse, in conseguenza all’esito del referendum in Gran Bretagna, che ha decretato l’uscita del Paese dall’Unione Europea.

Elevata la volatilità del FTSE Italia MID CAP, anche se inferiore a quella registrata dal FTSEMib; la differenza percentuale tra massimo e minimo è stata pari al 24,2%, valore che si confronta con il 38,9% del principale indice di Borsa Italiana.

Il trend dell’indice delle società a media capitalizzazione nel 2016 è stato simile all’andamento registrato dal FTSEMib.

Nel dettaglio, il FTSE Italia MID CAP ha segnato un pessimo avvio di anno, scivolando dai quasi 35mila punti di fine 2015 ai 27.619 punti toccati l’11 febbraio.

Da quel livello il listino è rimbalzato, fino a superare i 31mila punti a inizio marzo. Nei mesi successivi il listino ha oscillato tra i 31mila e i 32mila punti, con volatilità in costante riduzione.

Nella prima settimana di giugno l’indice è crollato a 29mila punti, per poi tornare a 31mila punti alla vigilia dello scivolone causato dall’esito del referendum britannico che ha portato il FTSE Italia MID CAP al minimo di 27.547 punti. Negli ultimi giorni di giugno il paniere è riuscito a riportarsi a quota 29mila punti.

Nei mesi successivi l’indice si è incanalato in un trend laterale compreso tra i 29.000 e i 31.000 punti.

A dicembre il FTSE Italia MID CAP ha registrato un rally improvviso sulla scia delle performance messe a segno dalle principali borse internazionali; nell’ultimo mese l’indice è passato da quota 29.100 punti ai circa 32.100 punti di fine anno.

GRAFICO - Andamento del FTSE Italia MID CAP nel 2016 (elaborazione Soldionline.it)





Anche al FTSE Italia MID CAP la peggiore performance del 2016 è stata messa a segno da un istituto bancario: si tratta del Creval, che lo scorso anno ha lasciato sul terreno il 65,9% del proprio valore, adeguandosi alle performance registrate dalle principali banche italiane. Inoltre, gli operatori non hanno apprezzato i risultati operativi ottenuti dall’istituto nei primi nove mesi del 2016. Nel dettaglio il Creval ha chiuso il periodo gennaio-settembre con una perdita netta di 136 milioni di euro, in forte peggioramento rispetto all’utile di 11,88 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno; il dato è stato penalizzato dalle rettifiche nette di valore per deterioramento crediti e altre attività finanziarie che assommano a 389 milioni di euro contro i 225 milioni del periodo di confronto. Il risultato di gestione si è ridotto del 38%, passando da 282,25 milioni a 175 milioni di euro, mentre i proventi operativi si sono ridotti da 655,71 milioni a 558,91 milioni di euro (-14,8%).

Per Geox il 2016 è stato un anno deludente; la società ha terminato lo scorso anno quasi dimezzando il proprio valore (-45,9% il ribasso registrato dal titolo). L’andamento operativo dell’azienda non ha completamente convinto gli addetti ai lavori. Nei primi sei mesi del 2016 Geox ha registrato ricavi per 450,28 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto ai 426,93 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Al contrario, il risultato operativo è sceso da 7,36 milioni a 4,62 milioni di euro, in seguito all’apprezzamento del dollaro sull’euro e al forte investimento pubblicitario sostenuto nel primo semestre. Di conseguenza, la marginalità si è ridotta dall’1,7% all’1%. Geox ha terminato il primo semestre dell’anno con un utile netto di 28mila euro, risultato che si confronta con gli 1,13 milioni dei primi sei mesi del 2015.

Male anche Anima Holding, che nel 2016 ha perso il 35,7%, in scia all’andamento negativo delle compagnie attive nel risparmio gestito. Anche l’andamento operativo della compagnia ha contribuito alla performance negativa del titolo a Piazza Affari. Anima Holding ha chiuso i primi nove mesi del 2016 con un utile netto di 63,26 milioni di euro, in calo del 34% rispetto ai 95,85 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e degli ammortamenti di intangibili a vita definita) è stato pari a 87,76 milioni di euro (-22%). Il margine di intermediazione si è ridotto da 215,99 milioni a 176,47 milioni di euro, in seguito al forte calo delle commissioni di incentivo, a causa principalmente dell’andamento negativo dei mercati finanziari degli ultimi trimestri.

Al contrario, la migliore performance del semestre al FTSE Italia MID CAP è stata quella registrata da El.En. La società, che è entrata a far parte del paniere che raggruppa le società a media capitalizzazione lo scorso dicembre, ha più che raddoppiato il proprio valore, passando dai 10,05 euro di inizio anno ai 23,5 euro del 30 dicembre (+133,5%). Gli operatori hanno apprezzato gli ottimi risultati operativi ottenuti nei primi nove mesi del 2016 e le migliori indicazioni per l’intero esercizio. Il management di El.En prevede di chiudere il 2016 con un aumento del fatturato del 10% e un incremento del 15% del risultato operativo. Inoltre, i vertici hanno segnalato che il risultato netto del 2016 si avvia a segnare il record storico grazie alla cessione dell’ultimo blocco di azioni Cynosure e al maggior contributo della redditività operativa.

Ottima performance anche per Aeroporto di Bologna; nel corso del 2016 il titolo ha accumulato un progresso del 62,3%. Anche in questo caso gli operatori hanno apprezzato i risultati operativi ottenuti dalla società. Nei primi nove mesi del 2016 Aeroporto di Bologna ha registrato ricavi pari a 69 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto ai 59,8 milioni dello stesso periodo del 2015. Il margine operativo lordo è risultato pari a 22,7 milioni di euro, in crescita del 18,7% rispetto al dato di 19,1 milioni nel corrispondente periodo 2015 mentre l’utile netto è stato pari a 10,1 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 5,8 milioni del corrispondente periodo 2015.

Technogym si inserisce tra i migliori del 2016 al FTSE Italia MID CAP. La matricola ha terminato lo scorso anno con un rialzo del 36,4% rispetto ai 3,25 euro del prezzo di collocamento avvenuto il 3 maggio. In occasione del collocamento, riservato ai soli investitori istituzionali, Technogym ha ottenuto una forte richiesta per le proprie azioni. L’offerta pubblica di vendita delle 50 milioni di azioni messe in vendita da Salhouse Holding ha registrato una domanda complessiva superiore di circa 4 volte il quantitativo di azioni offerte. Nel dettaglio, sono pervenute richieste per 216.969.173 azioni da 112 richiedenti; 74.884.309 richieste sono arrivate da 36 investitori qualificati in Italia, mentre le restanti 142.084.864 azioni sono pervenute da 76 investitori istituzionali esteri.