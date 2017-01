Methorios Capital, ok dei soci ad aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 19:34

Methorios Capital ha comunicato che l'assemblea degli azionisti ha deliberato un aumento di capitale a pagamento avente ad oggetto massime 61.028.951 azioni ordinarie. Le azioni sono offerte in opzione, per un termine di 15 giorni dall’offerta, in ragione di 59 titoli ogni 129 azioni possedute, a un prezzo unitario di 0,01 euro, per un ammontare massimo di 610.289,51 euro.

Il socio NSFI ha sottoscritto la quota di competenza pari a 29.799.037 di azioni per un controvalore di 297.990 euro e si è impegnato a sottoscrivere l’eventuale inoptato.

