Ottima seduta per Mediobanca (+3%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 11:46

Alle 11.50 Mediobanca registrava un progresso del 2,98% a 9,505 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2017/2018 con un utile netto di 301 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto ai 270,7 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. A fine settembre 2017 il totale dell’attivo è risultato in lieve crescita rispetto a giugno 2017, passando da 70,4 a 70,8 miliardi di euro. Alla stessa data il Common Equity Tier 1 Phase in ratio era al 13,3%.

