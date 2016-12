Mediaset, Vivendi a un soffio dall’Opa (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

23 dic 2016 ore 08:43

Il quotidiano torna sulla contesa tra Fininvest e Vivendi su Mediaset. I transalpini sono arrivati a detenere il 28,8% del capitale e il 29,94% dei diritti di voto, arrivando alla soglia dell'Opa obbligatoria. Secondo il quotidiano Vivendi non può più comprare (a meno che non sia disposta anche a lanciare l’Opa) mentre Fininvest (che ha il 39% dei diritti di voto) non potrà tornare ad accumulare azioni fino ad aprile.

Se si innescasse una battaglia a colpi di Opa è rilevante ricordare che Vivendi ha comprato azioni Mediaset sul mercato pagando fino a 4,5 euro, un valore che sarebbe significativo nel caso in cui volessero salire sopra il 30% e promuovere l’Opa obbligatoria.

Fininvest, invece, ha fatto gli ultimi acquisti qualche giorno fa pagando le azioni poco meno di 3,6 euro; pertanto superare la soglia dell’obbligatoria e promuovere un’Offerta per arrotondare la partecipazione, potrebbe costarle di meno.

Inoltre, se Vivendi lanciasse un’Opa sul gruppo di Cologno, sarebbe costretta a promuovere un’offerta a cascata su Mediaset Espana (pare invece esclusa quella su Ei Towers), mentre Fininvest (che oggi avrebbe in agenda un cda) potrebbe evitare l’Opa a cascata, dato che non c’è un cambio di controllo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.