Mediaset torna in rosso (-2,9%)

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 12:09

Seduta nervosa per Mediaset, dopo il rally registrato nelle scorse giornate; il titolo del gruppo del Biscione torna in territorio negativo e perde il 2,85% a 4,436 euro.

Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa nelle prossime ore Vivendi potrebbe annunciare nuovi acquisti di azioni del gruppo del Biscione. Intanto, gli analisti di Berenberg hanno alzato da 3 euro a 4,2 euro il target price su Mediaset, per tenere in considerazione la componente speculativa derivante dall’ingresso di Vivendi nel capitale; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, in seguito al rally registrato dal titolo nei giorni scorsi.

