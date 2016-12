Mediaset si prepara allo scontro in assemblea (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 07:46

Il quotidiano economico scrive che la contesa su Mediaset, oggetto del desiderio di Vivendi e difesa dal suo azionista di maggioranza Fininvest, potrebbe spostarsi da un'ipotetica battaglia a colpi di Opa (difficile per vivendi alla luce del possibile veto dell'Agcom) alla governance.

Secondo il quotidiano economico ora mercato e osservatori ritengono probabile che Vivendi faccia valere il suo ruolo di secondo azionista, con quasi il 30% dei diritti di voto, chiedendo la convocazione di un’assemblea per fare ingresso nel consiglio Mediaset.

Il cda oggi è composto da 17 membri, ma lo statuto consente di arrivare a 21 componenti. Il gruppo presieduto da Vincent Bolloré potrebbe quindi chiedere l’allargamento del board per esprimere fino a 4 amministratori che, potrebbero essere anche tutti indipendenti, per evitare l’accusa di conflitto d’interessi.

La battaglia risolutiva potrebbe poi essere rinviata alla primavera del 2018, quando con l’assemblea di bilancio scadrà il consiglio in carica.

