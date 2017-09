Mediaset, i conti del primo semestre 2017

Mediaset è tornato all'utile e ha chiuso un semestre in positivo. Confermato l’obiettivo di conseguire al termine dell’esercizio un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi

di Mauro Introzzi

26 set 2017 ore 18:18

Mediaset ha chiuso la prima metà del 2017 con ricavi netti pari a 1,85 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,87 miliardi di euro del primo semestre 2016. Il giro d’affari è lievemente calato sia in Italia che in Spagna, i due principali mercati di Mediaset.

Il reddito operativo ha toccato i 212,8 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 96,1 milioni del precedente esercizio con una crescita della redditività operativa che si attesta all’11,5% rispetto al 5,1% registrato nel primo semestre 2016. La svolta della redditività è arrivata dall’Italia, che ha registrato un reddito operativo di 53,5 milioni di euro rispetto al rosso di 54,1 milioni del 2016. In Spagna il reddito operativo è stato pari a 159,2, in salita dai 150,1 milioni del precedente esercizio.

Il semestre si è così chiuso con un risultato netto a 74,8 milioni di euro, in positiva controtendenza rispetto alla perdita di 28,2 milioni di euro registrata nello stesso periodo del 2016.

A fine giugno l’indebitamento finanziario netto era pari a 1,24 miliardi di euro, dagli 1,16 miliardi di fine 2016.

Nel semestre la generazione di cassa caratteristica è stata pari a 199,4 milioni di euro, in crescita dai 152,8 milioni del primo semestre 2016.

Sui prossimi mesi i vertici hanno dichiarato che i ricavi pubblicitari complessivi del gruppo hanno segnato un andamento positivo, nonostante un mercato che appare ancora improntato alla debolezza. Nell’ultimo trimestre dell’esercizio i ricavi pubblicitari sia in Italia che in Spagna dovrebbero consolidare un trend positivo, favoriti da una possibile progressiva ripresa del mercato sostenuta dal miglioramento degli indici di fiducia di imprese e consumi.

Così, sulla base di tali aspettative e dei risultati economici già ottenuti al termine del primo semestre, Mediaset conferma l’obiettivo di conseguire al termine dell’esercizio un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi.