Mediaset, segno più in avvio (+0,4%)

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 09:00

Partenza positiva per Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione sale dello 0,43% a 4,192 euro. Ieri il consiglio di amministrazione di Mediaset ha esaminato il documento sulle linee guida di sviluppo e sui target economico-finanziari che il management della società presenterà oggi a Londra. In particolare il gruppo del Biscione punta a una crescita della quota di mercato pubblicitario totale di Mediaset dal 37,4% a oltre il 39% nel 2020; di conseguenza, l’Ebit delle attività media italiane è atteso in miglioramento per 468 milioni di euro sempre al 2020. Mediaset ha anticipato che nel 2016 ha visto la raccolta pubblicitaria complessiva crescere ulteriormente del 4% rispetto all'esercizio precedente (+2,8% senza considerare il contributo del polo radiofonico acquisito nel 2016).

