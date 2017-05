Mediaset, i numeri del primo trimestre 2017

Mediaset ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con ricavi in calo ma un sensibile incremento della redditività. Confermate le stime sul 2017

di Mauro Introzzi

9 mag 2017 ore 18:09

Mediaset ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con ricavi in calo ma un sensibile incremento della redditività. L’ultima riga del conto economico è tornata in attivo. Confermate le stime sul 2017.

MEDIASET, CONTI ECONOMICI DEL PRIMO TRIMESTRE 2017

Mediaset ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi netti pari a 889,3 milioni di euro, in flessione di 22,7 milioni di euro rispetto ai 912 milioni del primo trimestre 2016.

Il reddito operativo è stato positivo per 76,6 milioni di euro, in sensibile miglioramento (+55,2 milioni di euro) rispetto ai 21,4 milioni dell’omologo trimestre precedente. La redditività operativa, ossia il rapporto tra reddito operativo e fatturato, si è attestata all’8,6%, in salita rispetto al 2,3% registrato nel 2016.

Così il trimestre si è chiuso con un utile netto pari a 15,9 milioni di euro rispetto al risultato negativo pari a 18,2 milioni di euro conseguito nel primo trimestre 2016. Il miglioramento è stato pari a 34,1milioni di euro.

MEDIASET, POSIZIONE FINANZIARIA E GENERAZIONE DI CASSA DEL PRIMO TRIMESTRE 2017

A fine marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 1,169 miliardi dagli 1,162 miliardi di fine 2016.

Nel trimestre la generazione di cassa caratteristica è stata pari a 98,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 57,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2016.

MEDIASET, CONFERMATE LE STIME SUL 2017

Il gruppo ha dichiarato che l’andamento della raccolta pubblicitaria del gruppo, pur in presenza di un contesto economico ancora incerto, dovrebbe mantenersi positivo anche nella restante parte dell’esercizio in entrambe le aree geografiche di riferimento. Mediaset conferma così la previsione di conseguire su base annua un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi.