Mediaset, i conti 2016. L’affaire Vivendi ha pesato per 341,3 milioni di euro

di Mauro Introzzi

19 apr 2017 ore 18:51

Mediaset ha chiuso il 2016 con ricavi netti pari a 3,67 miliardi di euro, in aumento di 142,2 milioni di euro rispetto ai 3,52 miliardi del 2015.

Il reddito operativo consolidato è stato negativo per 189,2 milioni di euro rispetto al valore positivo di 230,7 milioni del 2015. Il reddito operativo consolidato equiparabile allo scorso anno è invece positivo per 132,8 milioni di euro.

Il gruppo ha evidenziato che sono stati sostenuti oneri straordinari una tantum, derivanti dagli impegni assunti in seguito alla firma del contratto con Vivendi e dalle necessarie svalutazioni successive, pari a 269,3 milioni di euro a livello di reddito operativo. A questa voce i vertici di Mediaset aggiungono le passività legate all’imprevista permanenza delle attività pay nel perimetro aziendale anche per il quarto trimestre 2016. Attività che ha generato una perdita supplementare pari a 72,0 milioni di euro. La somma di queste poste non ricorrenti imputabili alle infrazioni di Vivendi porta gli oneri straordinari a un totale di 341,3 milioni di euro.

Il risultato netto consolidato è quindi negativo per 294,5 milioni di euro rispetto ai 3,8 milioni di euro di utile del 2015.

L’indebitamento finanziario netto è passato a fine 2016 a 1,16 miliardi di euro rispetto agli 859,4 milioni di euro del 31 dicembre 2015.

Prima di esaminare i risultati del 2016 il consiglio ha verificato con la massima attenzione gli aggiornamenti delle azioni di sviluppo per il futuro della società. Gli obiettivi del piano 2020 prevedono una crescita a fine piano della quota di mercato nazionale pubblicitario Mediaset dal 37,4% al 39,% e un miglioramento del reddito operativo delle attività media in Italia pari a 468 milioni di euro.

Il conseguimento dei target economico-finanziari è stato confermato sia nei tempi sia nelle dimensioni. Ed è già possibile - per Mediaset - prevedere un ritorno all’utile con l’esercizio 2017.

Nel corso della conference call a commento dei risultati del 2016, il direttore generale marketing e operations di Publitalia, Matteo Cardani, ha dichiarato che nei primi tre mesi del 2017 i ricavi pubblicitari di Mediaset sono cresciuti del 2,4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.