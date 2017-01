Mediaset chiude in territorio negativo (-0,6%)

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 17:37

Seduta negativa per Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione ha perso lo 0,62% a 4,174 euro. La Repubblica ha segnalato che i commissari dell'Agcom che stanno vagliando le manovre di Vivendi nel capitale di Mediaset avrebbero già alcuni punti fermi in attesa delle conclusioni delle indagini previste per il 21 aprile. La verifica sul rastrellamento effettuato in Borsa delle azioni del gruppo del Biscione iniziata lo scorso 21 dicembre ha già evidenziato che una eventuale Opa di Vivendi non sarebbe giuridicamente accettabile. Il gruppo transalpino - in altre parole - non può andare oltre quel 30% che lo colloca come secondo azionista di Mediaset dietro Fininvest.

