Mediaset: Bollorè non chiede di entrare nel cda (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

25 gen 2017 ore 07:12

Il quotidiano economico riprende le dichiarazioni di Fedele Confalonieri, il presidente di Mediaset, sulle prossime mosse di Vivendi in seno al gruppo televisivo. Secondo il manager Vivendi non avrebbe avanzato richieste per avere un posto nel board del colosso tv italiano. Sembra che Vincent Bollorè, presidente del gruppo transalpino, intenda attendere la naturale scadenza del consiglio di amministrazione fissata per il 2018. E, dopo aver scalato Mediaset con un blitz in appena due settimane e aver speso oltre 1 miliardo di euro, ora se ne starà fermo con un pacchetto ingombrante, e preoccupante, del 30%.

