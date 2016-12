Mediacontech, ok dei soci a nuovo CdA

di Edoardo Fagnani

L’assemblea degli azionisti di Mediacontech ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi, pertanto fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Il CdA sarà composto da sette membri e sarà presieduto da Stefano Bennati.

Il consiglio di amministrazione, alla luce della nomina dei nuovi amministratori, ha nominato Claudio Nardone alla carica di amministratore delegato della società.

