MC-link rafforza la copertura del servizio in fibra ottica

di Edoardo Fagnani

18 mag 2017 ore 10:58

MC-link ha comunicato di aver completato la copertura del servizio in fibra ottica proprietaria nel distretto industriale di Lemignano, in provincia di Parma.

La nuova area di copertura è finalizzata alla fornitura di servizi di accesso in fibra ottica point to point per soddisfare le necessità di trasmissione dati ed accesso ad Internet dell’utenza industriale e affari.

