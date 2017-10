MC-Link, 2i Fiber oltre il 95% del capitale

2iFiber ha acquistato, per il prezzo unitario di 15,6 euro, complessive 3.035.225 azioni ordinarie di MC-Link, pari al 93,789% del capitale della società quotata all'AIM Leggi

Mc-Link, società quotata all’AIM Italia, ha chiuso il primo semestre del 2015 con ricavi per 19,52 milioni di euro, mentre l’utile netto si è attestato a Leggi

MC-link si è aggiudicata in via definitiva la gara per l’acquisizione della società BIG TLC, società operante nel settore TLC con sede a Bergamo Leggi