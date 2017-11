Massiah (UBI Banca): sbagliato vendere le sofferenze (Affari & Finanza - La Repubblica)

di Mauro Introzzi

13 nov 2017 ore 06:50

L’inserto economico del quotidiano ha intervistato Victor Massiah, numero uno di UBI Banca. Secondo il manager, che ha commentato con soddisfazione i conti dei primi 9 mesi dell’anno della banca, si è focalizzato soprattutto sulle sofferenze. Secondo Massiah forzarne la cessione determina una distruzione di ricchezza senza però produrre un’espansione del credito considerando che le 2 grandezze non sono correlate.

Il banchiere ha poi descritto come procede l’integrazione delle 3 banche acquisiti nel corso dell’anno, che stanno dando risultati migliori delle attese. Grazie al fatto che “la governance è semplice”, visto che non c’è da fare compromessi con nessuno e che UBI Banca ha una buona macchina per l’integrazione.

