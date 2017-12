Marelli-Comau, Fca apre alla doppia Ipo (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore di domenica ha ripreso le parole pronunciate da Sergio Marchionne in occasione della presentazione della partnership con Sauber che dalla prossima stagione riporterà l’ Alfa Romeo in Formula 1 .

Il manager ha aperto all’ipotesi di una doppia Ipo per Magneti Marelli e Comau, spin off che potrebbero concretizarsi il prossimo anno. Il numero uno di Fiat Chrysler Autommobiles ha poi frenato sullo spin off del polo del lusso (ossia di Alfa Romeo e Maserati), considerato prematuro. Lo sbarco in Formula 1 di Alfa Romeo “aiuterà a rendere i conti del Biscione più gestibili e in un futuro lontano a considerare altri progetti”.