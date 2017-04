Maire Tecnimont, nuovi bond per 40 milioni

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 08:38

Maire Tecnimont ha concluso accordi per la sottoscrizione, su base private placement, da parte del fondo paneuropeo e del Fondo Sviluppo Export, entrambi gestiti da società del gruppo Amundi, di obbligazioni non convertibili per 40 milioni di euro.

Le obbligazioni, divise in due tranche di pari importo, avranno un pricing annuo all-in pari a 340 punti base oltre all’Euribor a 6 mesi, una maturity di 6 anni con rimborso bullet a scadenza e saranno assistite da garanzie rilasciate da Tecnimont e, per una delle due tranche, anche da una garanzia in favore degli obbligazionisti da parte di SACE (del gruppo CDP).

Entrambe le tranche obbligazionarie, che non saranno quotate in alcun mercato, sono destinate esclusivamente ad investitori qualificati. Il loro taglio sarà pari a 100mila euro.

L’operazione consentirà di ridurre il margine applicabile dal 2,5% all’1,95% e di estendere il periodo di rimborso di circa 15 mesi (portando la maturity a Marzo 2022), rimodulando altresì il piano di rimborso.

