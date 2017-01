Magirus (CNH Industrial) si aggiudica due commesse in Italia e Germania

di Edoardo Fagnani

CNH Industrial ha comunicato che a fine 2016 il brand Magirus, specializzato in veicoli antincendio, si è aggiudicato due importanti commesse in Italia e in Germania per i Vigili del Fuoco, per un totale di circa 200 mezzi.

Nel dettaglio, in Italia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dipendente dal Ministero degli Interni, ha assegnato a Magirus un contratto quadro per la fornitura di un massimo di 100 veicoli antincendio. Il contratto in questione, della durata di tre anni, prevede la consegna di veicoli "APS" (Auto Pompa Serbatoio), i principali veicoli antincendio impiegati per interventi in aree urbane nel Paese.

Per quanto riguarda la Germania, a fine novembre 2016 l’Istituto di formazione per Vigili del Fuoco della Nord Renania-Vestfalia, uno dei centri di formazione per Vigili del Fuoco più importanti del Paese, ha selezionato Magirus per una grossa commessa dell’ordine di 109 unità. Il contratto quadro, della durata di quattro anni, prevede la produzione e la consegna di veicoli antincendio Magirus LF-KatS fino al 2021.

