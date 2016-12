Ma S&P è molto critica: “Per risanare il sistema quei soldi non bastano” (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

28 dic 2016 ore 08:02

Secondo gli esperti di Standard & Poor's i 20 miliardi di euro del decreto “salvarisparmio” del 23 dicembre serviranno ad aiutare qualche banca in difficoltà ma "non ridurranno in misura importante i problemi fronteggiati dal settore creditizio italiano nel suo insieme". Alla base di questa considerazione l'evidenza che la ripresa economica in Italia è largamente insufficiente, quindi è lentissimo il ripristino di adeguate condizioni finanziarie del settore privato e conseguentemente della qualità degli attivi bancari.

L'agenzia prevede che le perdite su crediti resteranno alte per tutto il 2017 perchè le banche dovranno affrontarne sempre di nuove se vorranno sbarazzarsi degli Npl accumulati durante la recessione.

Secondo Standard & Poor's servirebbero una consistente accelerazione dell’economia e contemporanemente l’avvio di un dinamico mercato secondario dei titoli cartolarizzati. Inoltre il settore resta troppo frammentato, in un momento in cui la politica dei bassi tassi compromette la redditività.

