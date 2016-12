M&C, sottoscritto il contratto per l’acquisizione del controllo di Treofan

di Edoardo Fagnani

M&C ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del controllo del Gruppo Treofan, facente capo alla società di diritto tedesco Treofan Holdings.

La società quotata acquisirà la partecipazione rappresentativa del 23,49% del capitale, attualmente detenuta direttamente e indirettamente da ELQ Investors, nonché le partecipazioni, complessivamente rappresentative del 22,63% del capitale di Treofan, attualmente detenute da Merced Partners Limited Parternship e da Merced Partners II. Unitamente alla quota già posseduta da M&C, pari al 41,59%, l’acquisizione garantirà una partecipazione di controllo pari all’87,71%, che potrà essere incrementata fino al 100% qualora tutti gli altri soci, detentori complessivamente del 12,28%, scegliessero di cedere la propria partecipazione a M&C, esercitando il diritto di co-vendita, previsto da accordi preesistenti, e aderendo al contratto di acquisizione.

Alla data del closing, nel caso in cui nessuno degli altri soci aderisca al contratto, l’esborso minimo che M&C dovrà sostenere sarà pari a 41 milioni di euro, mentre, in caso di adesione di tutti gli altri soci, l’esborso massimo per M&C ammonterà a 46,1 milioni.

