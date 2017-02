M&C acquisisce il controllo di Treofan

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 20:00

M&C ha completato l’esecuzione del contratto di acquisto del controllo del Gruppo Treofan, stipulato il 22 dicembre scorso.

La partecipazione di M&C nel Gruppo Treofan è passata quindi dal 41,59% al 98,75%, a fronte di un esborso complessivo di 45,8 milioni di euro, di cui 26,3 milioni per l’acquisizione delle quote partecipative e 19,5 milioni per l’acquisizione del credito per finanziamento soci erogato a Treofan dai soci venditori.

