Luxottica, S&P mette sotto osservazione (per un miglioramento) il rating

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 18:09

L’agenzia S&P ha messo sotto osservazione il rating sul debito di Luxottica per un eventuale miglioramento, in seguito all’accordo per un’integrazione con il gruppo francese Essilor.

Gli esperti hanno confermato il rating “A-” sul debito a lungo termine e il giudizio “A-2” sul debito a breve; i rating confermano Luxottica tra gli emittenti non speculativi.

