Luxottica e Ralph Lauren rinnovano l’accordo di licenza

di Mauro Introzzi

22 dic 2016 ore 17:26

Luxottica annuncia il rinnovo di un accordo di licenza decennale, fino al 31 marzo 2027, con Ralph Lauren Corporation per la progettazione, la produzione e la distribuzione in esclusiva in tutto il mondo di montature da vista e occhiali da sole per alcuni marchi del gruppo Ralph Lauren, tra cui Polo e Ralph Lauren.

