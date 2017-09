Luxottica chiude in rosso (-1,5%)

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 17:36

Luxottica ha perso l’1,51% a 46,81 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la Commissione Europea avrebbe un’indagine approfondita sul progetto di integrazione con Essilor.

Intanto, gli analisti di Jp Morgan hanno tagliato da 51 euro a 49 euro il prezzo obiettivo sulla società , in seguito alla riduzione delle stime finanziarie per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Per lo stesso motivo Kepler Cheuvreux ha sforbiciato da 58 euro a 53 euro il target price su Luxottica; tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

