Luxottica, +2,8% i ricavi nel 2016

di Edoardo Fagnani

30 gen 2017 ore 19:39

Luxottica ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo chiuso con ricavi per 9,09 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto agli 8,84 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente, trainato dalla divisione Retail, con le principali catene del gruppo che continuano a guidare l’evoluzione del settore verso modelli di business innovativi in negozio, online e omnicanale per offrire al consumatore un’esperienza sempre più digitale. A parità di tassi di cambio il giro d'affari del gruppo sarebbe cresciuto del 3,9%. I vertici di Luxottica stimavano un fatturato in crescita del 2-3% a cambi costanti.

Nel solo quarto trimestre del 2016 il fatturato è aumentato del 6,3%, attestandosi a 2,14 miliardi di euro (+5,2% a tassi di cambio costanti).

I vertici di Luxottica prevedono che l'utile netto su base adjusted del 2016 risulti superiori rispetto a quello ottenuto l'anno precedente.

