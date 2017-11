Lucisano Media Group, novità nell'azionariato

di Edoardo Fagnani

7 nov 2017 ore 18:31

Lucisano Media Group ha sottoscritto un contratto con la società Alevi, facente capo a Paola Ferrari De Benedetti, per la cessione di una partecipazione pari al 5,76% del capitale per un numero complessivo di 857.143 azioni, al prezzo di 3,5 euro per azione (pari al prezzo di IPO), a fronte di un corrispettivo complessivo di 3 milioni di euro.

I venditori sono i soci Fulvio Lucisano per uno 0,96% (142.857 azioni), Federica e Paola Lucisano, ognuna per il 2,40% (357.143 azioni ciascuna).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.