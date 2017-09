Leonardo, allarme Pinotti: ‘Con Stx ordini a rischio’ (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

15 set 2017 ore 07:52

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica si terrà oggi un vertice tra il ministro della difesa Roberta Pinotti e i colleghi Pier Carlo Paodan e Carlo Calenda “per chiedere di rallentare la corsa verso l’unione fra i cantieri navali italiani e il cantiere Stx francese”. La preoccupazione nasce dal fatto che se si farà il grande accordo con i francesi, includendo anche Naval Group (che con Thales fa le stesse cose di Leonardo) l’industria italiana della difesa possa incontrare delle grandissime difficoltà. In altre parole un assetto che includa Fincantieri ma tenga fuori Leonardo è pericoloso per l’industria italiana.

La Repubblica scrive così che i 3 ministri “creeranno un gruppo di lavoro comune che in 12 mesi fornirà al governo suggerimenti e indicazioni per preparare il grande risiko dell’industria cantieristica civile e militare, ma anche di quella della difesa in generale”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.