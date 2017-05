Leonardo (+7,2%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

Leonardo ha terminato la giornata con un progresso del 7,23% a 15,43 euro. Ieri la società aerospaziale ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 2,48 miliardi di euro, in flessione del 2,4% rispetto ai 2,54 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno, per effetto della riduzione dei ricavi nel segmento degli Elicotteri e dell’effetto negativo del cambio sterlina/euro. Al contrario, il margine operativo lordo è cresciuto dell’1,2%, passando da 326 milioni a 330 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 12,9% al 13,3%. Leonardo ha terminato i primi tre mesi del 2017 con un utile netto di 78 milioni di euro, in aumento del 21,9% rispetto ai 64 milioni del primo trimestre dello scorso, che aveva beneficiato della plusvalenza sulla cessione di FATA. A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 3,25 miliardi di euro, rispetto ai 2,85 miliardi di inizio anno, in conseguenza alla stagionalità dell’attività dell’azienda. Sempre a fine marzo il portafoglio ordini di Leonardo era cresciuto a 34,83 miliardi di euro, dai 34,8 miliardi di inizio anno. In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2017 e delle aspettative per i successivi, il management ha confermato i target finanziari per l’intero 2017. La società punta a chiudere l’esercizio con ricavi per circa 12 miliardi di euro e un margine operativo lordo compreso tra gli 1,25 miliardi e gli 1,3 miliardi di euro, mentre l'indebitamento netto dovrebbe ridursi a circa 2,5 miliardi di euro. Gli ordini dovrebbero attestarsi tra i 12 miliardi e i 12,5 miliardi di euro.

