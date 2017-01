Le tre sfide di Unicredit: l’addio al passato, la Bce, il rilancio (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

31 gen 2017 ore 07:02

Il quotidiano economico mette sotto la lente l’operazione di rafforzamento di capitale di Unicredit. Il cospicuo aumento di capitale da 13 miliardi è solo una parte della cura messa in campo da Jean Pierre Mustier. Vanno infatti aggiunti anche i 7 miliardi abbondanti incassati dal gruppo con la campagna di cessioni straordinarie di Fineco, Pekao, Pioneer. In totale, dunque, il conto raggiunge i 20,3 miliardi.

Ma secondo il Sole24Ore per Unicredit l’aumento - cioè il presente - rischia di non essere il passaggio più critico. A pesare sulla banca c’è il passato, con la sua multiforme ma gravosa eredità, e il futuro. Per quanto riguarda l’eredità il problema principale della banca restano i crediti deteriorati. Dei 49,7 miliardi di Npl originati in Italia, l’86% ha un’età superiore ai 7 anni, dunque risale a prima del 2010.

