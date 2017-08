Le precisazioni di Fiat Chrysler Automobiles (su richiesta Consob)

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 08:05

Su richiesta della Consob Fiat Chrysler Automobiles ha precisato di non avere altro da aggiungere a quanto già dichiarato in risposta a voci di mercato lo scorso 21 agosto 2017.

Il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha ricordato che talvota riceve contatti in merito a possibili operazioni strategiche e valuta tali contatti conformemente ai suoi doveri verso gli stakeholder. Per policy l'azienda non commenta le indiscrezioni di mercato e non intende commentare ulteriormente su eventuali contatti.

