Le indicazioni della Commissione Europea su Veneto Banca e Popolare di Vicenza

di Edoardo Fagnani

19 gen 2017 ore 14:10

Veneto Banca e la Popolare di Vicenza hanno comunicato che la Commissione Europea ha valutato in linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato l’istanza presentata dagli istituti per accedere alle misure di sostegno della liquidità e per ottenere la possibilità di emettere ulteriori passività garantite dallo Stato.

La valutazione rileva come il sostegno richiesto sia da considerarsi finalizzato, proporzionato, oltre che limitato nel tempo e negli obiettivi. Di conseguenza, il Tesoro potrà rilasciare la garanzia statale su nuove emissioni obbligazionarie delle banche consentendo la disposizione di ulteriori strumenti di intervento per assicurare un’efficace attività di gestione della tesoreria e per stabilizzare nel medio lungo termine la gestione della posizione di liquidità.

