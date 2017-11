Le due grandi banche italiane a prova di addendum Bce (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

9 nov 2017 ore 06:58

Il quotidiano economico scrive che IntesaSanpaolo e Unicredit hanno messo in sicurezza il proprio patrimonio tanto da non temere nessun altro addendum da parte della vigilanza della BCE sulle coperture dei non performing loans. L’istituto guidato da Carlo Messina vanta 12 miliardi di buffer di capitale in eccesso rispetto ai limiti regolamentari, mentre Unicredit, dopo il maxiaumento di capitale da 13 miliardi e dall’operazione Fino sugli Npl, ha messo in sicurezza i suoi conti.

Secondo quanto scrive il Sole24Ore “per un Paese bancariamente fragile come l’Italia, avere le due grandi banche (che insieme detengono quasi il 50% delle quote di mercato del credito) in regime di totale sicurezza agli occhi della Vigilanza Bce è fondamentale”.

