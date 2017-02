Lactalis, il lungo calvario francese per la conquista finale di Parmalat (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

10 feb 2017 ore 07:06

Il quotidiano fa il punto della situazione sulle ultime novità in casa Parmalat. Ieri è partita l’Opa di Lactalis sul 100% di Parmalat. La conquista da parte del gruppo transalpino della società di Collecchio appare una cosa quasi fatta (considerando che per aver successo Lactalis deve raccogliere poco più del 2%) ma secondo il quotidiano "anche l’ultimo miglio della scalata rischia di costare ai Besnier – abituati a gestire l’impero di famiglia in proprio – l’ennesima dose di mal di pancia". I fondi guidati da Amber sono in trincea contro i 2,8 euro ad azione offerti, considerati troppo pochi.

Nel frattempo anche il collegio sindacale ha versato benzina sul fuoco, accusando Lactalis di aver causato un danno da 4,3 milioni a Parmalat incamerandosi gli 1,5 miliardi raccolti dopo l’era-Tanzi con le cause alle banche.

