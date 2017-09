La Consob: Vivendi ha il controllo di Tim (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

14 set 2017 ore 07:15

Il quotidiano riprende il verdetto della Consob sui rapporti tra Vivendi e Tim. La Commissione di vigilanza sulla Borsa ha stabilito che il gruppo francese ha il controllo di fatto della società italiana. Motivo per cui, secondo il codice civile, avrebbe l’obbligo di consolidare in bilancio i conti della controllata. Il Corriere evidenzia però che essendo Vivendi un gruppo transalpino la commissione guidata da Giuseppe Vegas deve rimettere ai colleghi dell’Amf di Parigi la valutazione su come procedere.

Il quotidiano puntualizza che vivendi non avrebbe obbligo di Opa perché con il 23,9% non ha superato la soglia del 25% del capitale oltre la quale scatta l’obbligo di offerta totalitaria.

Con una nota Tim ha annunciato ricorso.

