L’Italia perde un’altra partita sulle banche (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 07:53

Il quotidiano spiega cos’è successo in queste ore al comparto bancario italiano, sotto pressione a Piazza Affari dopo le indicazioni della Banca Centrale Europea sugli npl. La vigilanza di Francoforte, con una bozza di addendum sul tema dei crediti inesigibili, impone di azzerare il valore di bilancio dei crediti che vanno in mora dal 1° gennaio 2018. In 2 anni se non ci sono garanzie a fronte, e in 7 in caso di garanzie. Si tratta del principio del “calendar provisioning”, che impone svalutazioni automatiche ai crediti non rimborsati.

Secondo quanto scrive La Repubblica gli esperti faticano a fare calcoli giusti: mancano le scansioni tra crediti garantiti e non delle singole banche, e non è chiaro se, in parallelo, Francoforte imporrà nuovi e più severi piani di smaltimento npl a chi ne ha di più.

