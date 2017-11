L’Alfa Romeo torna in pista subito Formula 1, poi in borsa (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano scrive del ritorno in Formula 1, e del successivo sbarco in borsa, di Alfa Romeo. La casa del biscione torna in pista grazie all’accordo con Sauber, dopo averla lasciata nel 1985. Al Mondiale 2018 ci sarà dunque un’altra scuderia italiana, oltre alla Ferrari.

Secondo La Repubblica questo potrebbe essere il primo passo verso un futuribile spin off di Alfa Romeo e di Maserati, che avverrà - per voce dello stesso amministratore delegato di FCA Sergio Marchionne, “quando avranno il muscolo per reggersi da sole”.

Secondo il quotidiano il destino di Alfa Romeo sarà certamente uno dei nodi del futuro piano industriale 2018- 2022 che Marchionne illustrerà in primavera.

