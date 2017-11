Kronos (Borgosesia) cede società

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 17:45

In aderenza al piano di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario Borgosesia ha comunicato che la controllata Kronos ha trasferito le partecipazioni totalitarie detenute in Anemos e Il Faro nonché quella pari al 50% del relativo capitale, in Solarisuno.

Il corrispettivo della cessione è stato fissato a 750mila euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.