KI Group, rilancio e sviluppo Progetto Retail “Almaverde Bio Market”

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 07:59

KI Group ha comunicato che la propria controllata Organic Food Retail e la società Vitanova hanno costituito una nuova società denominata Ciao Natura che avrà lo scopo di creare e gestire in Italia, in sub-licenza esclusiva, la rete di punti vendita (a gestione diretta e in franchising) di prodotti biologici e naturali ad insegna “Almaverde Bio Market”.

Ciao Natura è partecipata da Organic Food Retail nella misura del 20%, mentre il restante 80% del capitale è detenuto da Vitanova,

