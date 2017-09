Juventus FC, i conti dell'esercizio 2016/2017

di Mauro Introzzi

22 set 2017

La Juventus ha chiuso l’esercizio 2016/2017 (la società chiude il bilancio il 30 giugno), con ricavi per 562,7 milioni di euro, in rialzo del 45,1% rispetto ai 387,9 milioni di euro ottenuti nello scorso esercizio grazie anche ai maggiori proventi della gestione calciatori (+104 milioni di euro a 151 milioni di euro).

Il risultato operativo è stato positivo per 67,4 milioni di euro, rispetto ai 20,2 milioni di euro del 2015/2016; contrariamente all'esercizio precedente il dato non ha beneficiato di ricavi non ricorrenti.

La Juventus ha così chiuso il periodo in esame con un utile netto di 42,6 milioni di euro, risultato che si confronta con i 4 milioni contabilizzati nello scorso esercizio. La nota del gruppo evidenzia che per il terzo anno consecutivo la gestione si è chiusa con un utile di bilancio. L'utile per azione è stato pari a 0,042 euro.





A fine giugno l’indebitamento netto era sceso a 162,5 milioni di euro, rispetto ai 199,4 milioni di 12 mesi prima mentre il patrimonio netto è passato da 53,4 a 93,8 milioni di euro.

Il management della squadra bianconera ha segnalato che l’esercizio 2017/2018, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League.

Il management ha deciso di destinare a riserve l’utile realizzato.

