Juventus FC, acquistato Benatia a titolo definitivo

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 18:11

La Juventus FC ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia, dal Bayern München , per un corrispettivo di 17 milioni di euro, pagabili in due esercizi.

La squadra bianconera ha sottoscritto con il calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2020.

