Rialzo a due difre per ITWay (+21,9%)

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 12:03

ITWay registra un balzo del 21,9% a 2 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo in avvio di giornata. La società ha sottoscritto un accordo, di natura non vincolante, relativo a un progetto di integrazione industriale con Maticmind, società operante anch’essa nel settore informatico, finalizzato alla creazione di un nuovo operatore di riferimento in Italia nel settore della system integration ad alta specializzazione. L’operazione potrebbe essere completata, indicativamente, entro la fine del 2017.

