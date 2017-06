Italmobiliare, risultati definitivi dell'OPAV

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 17:57

Italmobiliare ha dichiarato che l'offerta promossa tra il 19 aprile 2017 e il 9 giugno 2017 su massime 4 milioni di azioni ordinarie si è chiusa con adesioni pari a 6.385.805 azioni, pari a circa il 159,645% delle azioni oggetto dell’offerta e a circa il 13,41% del capitale sociale dell’emittente.

Tenuto conto dei risultati definitivi il coefficiente di riparto è pari a 62,639%. Considerando un prezzodi acquisto pari a 25 euro il controvalore complessivo dell'offerta è pari a 99.995.800 euro.

Italmobiliare verrà così a detenere complessivamente circa il 11,96% del suo capitale sociale.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni portate in adesione, pari appunto a 25 euro per azione sarà pagato agli aderenti all’offerta in data 16 giugno 2017.

